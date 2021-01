Primele informatii despre fotbalistul caruia i-a explodat petarda in mana: "Cand bonavul e la pat, totul e in plan secund". A vrut sa-si protejeze copiii

Omar #Elabdellaoui @OmarEla14 29yo captain of the #Norway national team @nff_info who plays for Turkish @GalatasaraySK is badly injured during the #NewYear celebration. #Fireworks exploded in his hand and was transferred to hospital apparently he had suffered from loss of vision. pic.twitter.com/ln4SomruOq - CroatianIronsWHU (@CroatianIrons) January 1, 2021

Conform news.ro, Cengiz l-a vizitat pe Omar Elabdellaoui la spitalul Liv, impreuna cu vicepresedintele Abdurrahim Albayrak si cu inca doi oficiali."Moralul jucatorului este bun. Am discutat personal cu el. A suferit o lovitura. S-a intamplat din dorinta sa de a-i proteja pe copii. Ii doresc sanatate. Le multumesc tuturor celor care ne sustin, in primul rand ministrului Sanatatii, Fahrettin Koca. In acest moment nu vreau sa spun multe. Un proverb spune urmatoarele: "Cand bolnavul este la pat, totul este in plan secund". Ochiul este unul dintre cele mai sensibile organe ale omului. Medicii fac ceea ce trebuie in legatura cu aceasta problema. Le multumesc celor de la spitalul Liv. Este prea curand sa vorbesc despre situatie. Exista un progres. Speranta nu trebuie sa piara niciodata. Trebuie sa speram chiar si in cel mai dificil moment. Cred ca trebuie sa asteptam o saptamana - doua", a spus Cengiz.Omar Elabdellaoui a ajuns la spital dupa ce i-a explodat o petarda in mana, in timp ce sarbatorea acasa Anul Nou. Elabdellaoui a suferit arsuri la fata si are ochii afectati.In social media a aparut o imagine cu jucatorul norvegian dupa accident, ceea ce Galatasaray a condamnat public.Elabdellaoui este legitimat la Galatasaray din luna august.