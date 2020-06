Primele sporturi care se reiau in Romania si cand vor incepe competitiile oficiale

Ziare.

"Exista solicitari pentru reluarea competitiilor in aer liber. Pana acum: fotbalul - 13 iunie, automobilismul - 20 iunie cu etapele de la Cheile Gradistei si Adancata, ciclismul - 2 iulie cu Turul Ciclist al Sibiului. De asemenea, suntem in discutii cu organizatorii uneia dintre cele mai importante competitii de motociclism din calendarul international, (Red Bull) Romaniacs se numeste, iar ei doresc organizarea acesteia in 21-25 iulie. Dar suplimentar fata de regulile privind combaterea coronavirusului, la competitiile internationale avem si alte conditii de respectat, apropo de sosirea participantilor din tari unde inca exista un risc epidemiologic ridicat. Deci pentru cele internationale e putin problematic, as prefera sa le amanam pana cand nu vor mai exista restrictii privind mobilitatea in spatiul international", a mentionat ministrul."Din punctul meu de vedere, ca pregatire, acoperim majoritatea sportului cu aceste norme de la 1 iunie. Artele martiale sunt sporturi de contact, sau boxul... Nu poti pune doi pugilisti sa boxeze, insa se pot antrena in sala lovind sacul raportandu-se la masurile de distantare... Deci poti sa iei acest ordin si sa iti adaptezi practicarea oricarui sport la actualele conditii", a explicat Ionut Stroe.Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea in aer liber, in bazine acoperite sau nu, a activitatilor de pregatire fizica a sportivilor legitimati si a competitiilor sportive (cu exceptia sporturilor de contact), precum si a antrenamentelor in sali, fara participarea spectatorilor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului si Sportului si ministrului Sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.