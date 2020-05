Primul campionat de fotbal din Europa care se reia cu spectatori: Incepe pe 1 iunie

Ziare.

Conform sursei, care citeaza un comunicat al Comitetului guvernamental pentru situatii de urgenta, suporterii vor trebui sa stea la un metru distanta unul de celalalt in tribune.Toate ligile de fotbal din tara au fost oprite in martie, dar Federatia sarba de fotbal a anuntat ca partidele se vor relua din acest weekend, insa pentru inceput in absenta spectatorilor.Federatia a indicat ca in primele doua esaloane (16 echipe in fiecare) se vor mai disputa doar patru etape care vor incheia practic sezonul regulat, nu si partidele din play-off si play-out.Liderul la zi din campionatul de fotbal al Serbiei este Steaua Rosie Belgrad, cu 69 puncte, urmata de Partizan Belgrad, 58 puncte.