Pique si Fabregas despre Messi: Un prostalau. Cum a decurs prima intalnire dintre cei trei fotbalisti

Se intampla pe 15 februarie 2002, cand argentinianul nu avea nici macar 15 ani.Prima legitimatie a lui Messi la Barcelona Messi ajunge la academia catalanilor, celebra La Masia, unde da peste Pique si Fabregas, dar nu-i da pe spate pe cei doi spanioli, cand acestia il vad pentru prima data pe argentinian."Am crezut ca e un prostalau", au recunoscut Pique si Fabregas peste ani si ani, despre Messi.Pana sa-i convinga pe sefii Barcelonei sa-i oferte un contract, Messi a dat peste 105 goluri in 107 meciuri in echipa de juniori a Barcelonei, scrie as.ro La doi ani distanta de cand a devenit fotbalistul catalanilor cu acte in regula, Messi debuteaza in prima echipa Barcelonei.In 2004, el il inlocuieste pe Deco intr-un meci din campionat , cu Espanyol.