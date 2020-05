Primul fotbalist din Liga 1 suspect ca s-a infectat noul coronavirus

Ziare.

Sportivul in varsta de 26 de ani s-a intors joi in Romania si nu a intrat in contact cu colegii, conform Telekom Sport.El a stat in izolare, iar rezultatul primului sau test a fost pozitiv."E adevarat, la acest prim test el a iesit pozitiv. Dar probabilitatea este de 40% la acest prim test. Se asteapta al doilea test pentru a se confirma cu o probabilitate mai mare. Probabil ca maine vom avea rezultatul final. Ei au facut testele separat, nu au interactionat unii cu altii. E izolat oricum, nu s-a intalnit cu nimeni, pentru ca abia a venit din Portugalia", a spus impresarul jucatorului, Bogdan Apostu."Pe de alta parte, directorul sportiv Florin Cernat spune ca sambata lucrurile vor deveni mai clare. S-au facut niste teste si e acel test pentru anticorpi. La el au iesit slabi anticorpii. Nu stim momentan. El nu are niciun simptom, nu a facut febra, cum are un bolnav de coronavirus... Parerea mea e ca nu are nimic. Cu o zi inainte a venit din Portugalia, nu a intrat in contact cu colegii", a mentionat Cernat.Clubul FC Voluntari a decis sa nu mai intre in cantonament Ricardinho s-a transferat la FC Voluntari in 2018, iar in acest sezon a bifat 8 meciuri C.S.