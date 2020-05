Primul fotbalist rapus de noul coronavirus: Avea doar 25 de ani!

Ziare.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a pierdut lupta cu virusul la doar cateva zile dupa ce tatal si unchiul sau au murit din aceeasi cauza, scrie Marca Cei trei locuiau in aceeasi locuinta, mai noteaza sursa citata.Deibert Franz Roman Guzman a evoluat in ligile inferioare din Bolivia, iar in acest sezon era legitimat la Universitario del Beni.I.G.