Primul jucator roman care marcheaza dupa pandemie

Ziare.

com

Slovan Liberec s-a impus cu 1-0 in partida disputata in deplasare cu SK Dynamo Ceske Budejovice, dupa o reusita a fostului jucator al Universitatii Craiova.Baluta a marcat in minutul 50 al intalnirii din cadrul etapei cu numarul 25.E cea de-a 6-a reusita a lui Baluta in tricoul lui Slovan Liberec, care a urcat pe locul 5 in clasament, cu 39 de puncte.Alexandru Baluta joaca la Slovan Liberec sub forma de imprumut de la Slavia Praga.I.G.