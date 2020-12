Dragusin a debutat la Juventus, dar poate pleca liber de contract in iarna

"Lumea de la Juventus da de cateva luni un zvon: Radu Dragusin este un jucator puternic. Fanii l-au descoperit aseara, cand l-au vazut pe fundasul central cu numarul 37 intrand in locul lui Demiral.La cateva ore dupa debutul sau in Liga Campionilor - care a fost si debutul sau absolut la Juve - intrebarea este despre piata transferurilor, mai mult decat despre evolutia de pe teren. In acest moment, Dragusin are contract pana in iunie si din ianuarie este liber sa incheie un acord cu alta echipa.Fireste, Juventus nu vrea sa-l piarda si debutul sau de ieri poate fi citit si in acest fel, ca un pas catre o posibila reinnoire", a scris Gazzetta dello Sport.Dragusin a sosit la Juventus, in 2018, de la Regal Bucuresti, pentu suma de 250.000 de euro. Sezonul trecut a jucat in echipa Primavera antrenata de Lamberto Zauli.Multi il asteptau in noul sezon cu acelasi antrenor in Serie C, la Juve Under 23. Dar Dragusin a jucat doar doua jocuri cu echipa a doua, in urma cu doua luni, a avut Covid-19 si acum se antreneaza permanent cu prima echipa, pregatita de Andrea Pirlo.Radu Dragusin, 1,91 metri inaltime, care are deja doua selectii la nationala under 21, a intrat, in minutul 69, al meciului Juventus - Dinamo Kiev , scor 3-0, din etapa a V-a a Grupei G a Ligii Campionilor. La scorul de 3-0, el l-a inlocuit pe turcul Merih Demiral.CITESTE SI: