Prezentat oficial la Rapid, Daniel Niculae nu mai este presedintele clubului giulestean. Cum s-a ajuns la aceasta situatie incredibila

"Avand in vedere informatiile aparute in presa sportiva referitoare la revenirea lui Daniel Niculae in cadrul clubului, pentru claritate, mentionam ca in momentul de fata dl. Daniel Niculae nu detine calitatea de presedinte de club al Rapid. In cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Rapid din data de 13.04.2021, avand pe ordinea de zi numirea dlui. Daniel Niculae in functia de Presedinte de Club, acesta nu a putut fi numit in functie ca urmare a votului negativ primit din partea unuia dintre membrii Consiliului de Administratie.Cu toate acestea, dorim sa precizam ca actionarii majoritari ai Rapid sprijina in mod ferm colaborarea cu Daniel Niculae in cadrul clubului, iar pana la clarificarea situatiei si indeplinirea tuturor formalitatilor referitoare la numirea sa intr-o functie oficiala, acesta va ramane alaturi de Rapid prin oferirea de consultanta actionarilor majoritari", se arata in comunicatul de pe site-ul fcrapid.ro.FC Rapid anuntase revenirea lui Niculae la club in calitate de presedinte in data de 3 aprilie.