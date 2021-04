Momente comice in Spania. Arbitrul meciului Sevilla - Granada a chemat jucatorii inapoi pe teren dupa ce a fluierat finalul cu un minut mai devreme decat trebuia

Potrivit jurnalului spaniol, arbitrul de rezerva a aratat patru minute de prelungire, insa centralul a fluierat dupa doar trei.Jucatorii Granadei l-au inconjurat pe arbitru, nemultumiti, iar centralul s-a consultat cu Antonio Mateu Lahoz care era in camera VAR, precum si cu restul brigazii, care era pe teren, si-a dat seama ca a gresit si le-a cerut jucatorilor echipei FC Sevilla sa revina.Unii dintre fotbalisti erau deja in tunelul care duce spre vestiare, iar altii erau deja cu sosetele si ghetele scoase.Jocul s-a reluat, iar dupa un minut, in care nu s-a intamplat nimic notabil, s-a incheiat.