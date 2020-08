Probleme cu transferul lui Albu la FCSB. Chiajna vrea bani in schimbul fotbalistului

Fotbalistul a iesit accidentat in meciul cu Hermannstadt, insa nu are nimic grav.Albu are doar o simpla contractura si nu va sta mult in afara gazonului.Chiar daca jucatorul s-a inteles cu patronul FCSB, Concordia Chiajna, club de care apartine Albu, trebuie sa-si dea acordul pentru transferul acestuia la echipa din Berceni.Conform unor surse Ziare.com, sefii Chiajnei vor sa-i forteze mana lui Becali si sa scoata ceva bani in schimbul fotbalistului.Albu nici nu vrea sa auda de pretentiile financiare ale echipei ilfovene.Acum doi ani, CFR Cluj a oferit 300.000 de euro pentru transferul fundasului central, dar sefii Chiajnei au cerut mai mult si mutarea a picat.La FCSB, Albu va castiga 8000 de euro lunar.