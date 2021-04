O echipa din Liga 1 risca depunctarea din cauza datoriilor

"Respinge exceptia prematuritatii introducerii cererii de punere in executare invocata de debitorul AFC Astra.Sanctioneaza debitorul AFC Astra cu penalitate de 3.000 lei si acorda un termen de gratie de 5 zile pentru executarea integrala a obligatiilor de plata conform art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, fata de creditorul Andone Bogdan.Acorda termen in data de 28.04.2021, ora 15.00, data la care debitorul AFC Astra sa prezinte dovada platii fata de creditorul Andone Bogdan conform Hotararii nr. 339/CL/11.02.2021 pentru a evita interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si depunctarea", a decis Comisia de Disciplina, la fel ca in cazurile lui Vasile Maftei, Octavian Chihaia si Massimo Salteri.Antrenorul Bogdan Andone a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Astra Giurgiu la finalul lunii septembrie 2020 si inlocuit de Eugen Neagoe. Fost antrenor al FCSB , Andone era pe banca Astrei din octombrie 2019."O despartire care era previzibila din cauza ultimelor rezultate. Antrenorul este cel care plateste. Dar sunt impacat ca am facut tot ce a tinut de mine, de noi. Sper ca antrenorul care vine la echipa sa nu se mai confrunte cu problemele cu banii pentru ca pe ala care imi zice ca jucatorii pot trece la nesfarsit peste asta il contrazic tare.Sau, ok, se mai pot conecta daca stiu clar ca peste o saptamana, o luna, banii se platesc, au o hartie, ceva, la mana. De promisiuni toata lumea e satula. In sezonul asta nu aveau nimic semnat. La antrenamente, in vestiar numai de bani se vorbea. Patru luni fara salarii nu sunt putine. Plus alte restante", a declarat Bogdan Andone, la 1 octombrie 2020.