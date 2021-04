Probleme pentru antrenorul lui Stefan Radu de la Lazio. Sotia lui Simone Inzaghi a fost dusa de urgenta la spital din cauza COVID - 19

Lucariello, testata pozitiv cu coronavirus zilele trecute, a ajuns la spital din cauza unor dificultati de respiratie. Se suspecteaza ca femeia are pneumonie.Sotia lui Inzaghi este internata in spitalul Spallanzani, unde se afla si fostul fotbalist Daniele De Rossi, care de asemenea are Covid-19 si a fost diagnosticat cu pneumonie bilaterala interstitiala.Gaia Lucariello a anuntat miercuri ca intreaga sa familie, inclusiv Simone Inzaghi, a fost gasita infectata cu coronavirus. Potrivit presei, Inzaghi este asimptomatic.Simone Inzaghi si sotia. Foto: Instagram / gaialucariello