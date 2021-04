Zlatan Ibrahimovic, anchetat dupa ce a bagat bani in pariuri

In acest stadiu, organizatia a numit "un inspector de etica si disciplina" pentru a ancheta "o posibila incalcare a regulilor de disciplina ale UEFA" de catre campionul de 39 de ani, care si-a prelungit recent cu un sezon contractul cu AC Milan "Informatii suplimentare despre acest caz vor fi comunicate in timp util", a adaugat UEFA intr-un scurt comunicat.Pe 14 aprilie, ziarul suedez Aftonbladet a scris ca Ibrahimovic este cercetat de UEFA si de FIFA pentru ca ar fi investit, prin intermediul firmei sale Unknown AB, intr-un site de pariuri sportive, incalcand regulile celor doua organizatii. El detine 10% din actiunile grupului Gameday Group DLC, care este actionar unic al Bethard.com, un site pariuri online cu sediul in Malta.O astfel de investitie contravine regulilor FIFA si ale UEFA, pentru ca este posibil sa pariezi, intre altele, pe rezultatele selectionatei Suediei, in care Ibrahimovic a revenit recent. Potrivit presei, Ibrahimovic risca sa primeasca o amenda de 100.000 de franci elvetieni si o suspendare de pana la trei ani.