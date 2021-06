Duel Sumudica - Mutu in prima etapa din Liga 1. Deplasare dificila pentru FCSB, la o echipa de play-off

Vicecampioana FCSB va debuta in deplasare cu FC Botosani (echipa care a jucat in play-off in sezonul trecut), in timp ce Universitatea Craiova , a treia clasata si detinatoarea Cupei Romaniei, va juca acasa in prima etapa cu FC Arges.Farul, echipa formata din fuziunea Farul - FC Viitorul , va evolua in prima etapa in deplasare, cu UTA Arad.Programul meciurilor din prima etapa a sezonului, programata in weekend-ul 16-18 iulie: Dinamo Bucuresti - FC VoluntariCFR Cluj - FC U Craiova 1948Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Academica Clinceni Rapid Bucuresti - Chindia Targoviste Gaz Metan Medias - CS MioveniUTA Arad - Farul Constanta Universitatea Craiova - FC ArgesFC Botosani - FCSB