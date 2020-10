EURO 2020, fara Romania. "Cenusareasa" turneului final va juca de doua ori la Bucuresti. Programul meciurilor de pe Arena Nationala

Daca s-ar fi calificat, Romania urma sa fie repartizata in Grupa C, alaturi de Olanda, Austria si Ucraina, iar partidele cu autriecii si ucrainenii s-ar fi desfasurat la Bucuresti.Fara Romania la turneul final, UEFA a decis inca de la tragerea la sorti de anul trecut ca in Grupa C nu va intra Islanda sau Ungaria, castigatoarea play-off-ului Ligii Natiunilor A, ci invingatoarea din play-off-ul Ligii Natiunilor D, adica ultima divizie a fotbalului continental.Astfel, conform rezultatelor de joi, la Bucuresti va poposi una dintre "cenusaresele" Georgia si Macedonia de Nord, cele doua urmand sa joace "finala" pentru Euro la 12 noiembrie.13 iunie: Austria - Georgia/Macedonia de Nord17 iunie: Ucraina - Georgia/Macedonia de Nord21 iunie: Ucraina - Austria28 iunie: optime de finala