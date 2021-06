Promovare istorica in Liga 1. E pentru prima data cand se intampla asta la un "baraj". Cine e echipa care a retrogradat

Sibienii au inceput meciul practic in zece oameni, dupa ce capitanul Razvan Dalbea a primit doua cartonase galbene in primele sase minute si a fost eliminat. FC Hermannstadt a reusit sa deschida scorul, prin Yazalde Gomes Pinto (21).CS Mioveni, care a ratat o mare ocazie in finalul primei reprize, prin Valentin Cosereanu, al carui sut a fost blocat la sacrificiu de Claudiu Belu (42), a fost mai ofensiva in partea secunda, dar Bogdan Rusu a trimis in plasa laterala, din lovitura libera (67).Oaspetii au egalat cu sansa (71), cand sutul italianului Davide Massaro a fost deviat nefericit de fundasul Ousmane Viera, pacalindu-l pe portarul Cristiano Figueiredo.In minutul 83, sperantele gazdelor a fost spulberate dupa ce portarul Cristiano a primit si el cartonas rosu, pentru hent la circa 20 de metri, la sutul lui Bogdan Rusu (ex-FC Hermannstadt), care l-a deposedat pe Adrian Scarlatache. In ultimele momente ale partidei, echipa antrenata de Alexandru Pelici a reusit si golul victoriei, prin Andrei Panait (90+3).In tur, scorul a fost egal, 0-0. CS Mioveni (locul al treilea in play-off-ul Ligii a II-a) este prima echipa de esalon secund care castiga un baraj de promovare/mentinere, dupa ce pana acum au avut castig de cauza doar echipele din prima liga. FC Hermannstadt a ocupat antepenultimul loc in play-out (14 in clasamentul Ligii I).Joi se va juca si mansa secunda a barajului dintre FC Voluntari (locul 13 in Liga I) cu Dunarea Calarasi (locul 4 in play-off-ul Ligii a II-a), de la ora 20:30, la Voluntari. In prima mansa, ilfovenii au castigat cu 2-1.