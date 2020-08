Jucatorii a doua echipe nemtesti de fotbal au intrat pe teren dezbracati, in semn de protest fata de coruptia din fotbal

Two football teams in Germany played a game completely naked as part of a protest against money in football.https://t.co/tYkiA1ZoFE - DW News (@dwnews) August 17, 2020

"Sistemul fotbalului este bolnav, de aceea ne-am dezbracat cu totii", spune artistul in varsta de 34 de ani, potrivit Deutsche Welle "Toata lumea vrea sa aiba autenticitate. Dar cred ca poti fi deosebit de autentic daca poti renunta la toate celelalte lucruri, totul, de la panouri publicitare pana la imbracaminte", a spus Starczewski pentru revista sportiva 11Freunde inainte de meci, citat de Deutsche Welle.Jucatorii au purtat doar incaltaminte si sosete de fotbal, iar culorile sosetelor au ajutat pentru a diferentia echipele. Numerele jucatorilor au fost pictate manual pe spate.Gestul artistului vine la cateva saptamani dupa ce procurorii elvetieni au lansat probe penale impotriva sefului FIFA , acuzandu-l de coruptie "agresiva, sistemica si profund inradacinata".De asemenea, artisul a dorit sa atraga atentia asupra superficialitatii fotbalului."Prin evenimentele mele nud, vreau sa dau un exemplu de diversitate si naturalete, impotriva dependentei si influentei social media si falselor idealuri de frumusete", a spus Starczewski.Autenticitatea corporala este ceva absent in fotbalul modern si care se reflecta in modul in care sportul vinde un anumit tip de imagine corporala. "Totul trebuie sa fie perfect si acolo, iar in final, este vorba despre comercializare", a adaugat organizatorul evenimentului.