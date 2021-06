Cum a ajuns Florin Prunea la fotbal: "M-am dus la o selectie la Steaua imbracat cu tricoul Rapidului"

. Si i-am zis ca vreau sa ma inscriu si eu la fotbal. . Am plecat plangand de acolo. Si m-a luat tata de mana si m-a dus la Dinamo.



Portar de ce?



Pai n-am fost portar de prima data, am fost atacant. Am jucat 3 ani atacant, pana cand domn profesor Dima, Dumnezeu sa-l ierte!, ne-a pus intr-o linie. Eram vreo 30 de copii si cand a ajuns la mine, a zis: . Si i-am zis ca nu stau in poarta, ca eu plec acasa. Si am plecat acasa. Cand m-a vazut tata plangand, m-a luat: . . Si m-a luat tata usor, ca hai, ca vedem, si asa am ajuns in poarta. Dumnezeu le-a asezat pe toate.



Ce primeai de 1 iunie?

Eu am avut sansa sa cresc la un club care chiar a avut grija de noi. Aveam masa la pranz, aveam tichete de tramvai si, bineinteles, vestita ciocolata cu rom. Cred ca pentru aia ma duceam acolo, de foame, sa mananc si eu o ciocolata.



Va placeau dulciurile?

Da, normal. Nu prea erau pe vremea aceea. Era ciocolata chinezeasca, asta cu romul, bomboanele cubaneze, din ce-mi aduc aminte. Si de 1 iunie primeam plasuca noastra de la club cu produsele astea. Si cand le vedeam, era nebunie. Veneam acasa si dadeam si eu la colegilor, prietenilor din fata blocului.



Faceai trasnai cand erai copil?

Numai tampenii faceam, numai prostii! Eram alta generatie. Era maidanul, care era viata noastra. Cum vedeam patru caramizi, faceam doua porti si dadeam drumul la fotbal. Era un praf cand jucam, ca in juma' de ora aveam praf in gura, in urechi, peste tot. Dar nu ne opream! Acum, copiii au conditii extraordinare. De asta zic ca e lucru mare sa faci o scoala de fotbal. Asta este viitorul si merita apreciat efortul oamenilor care dau drumul la asemenea scoli, ca nu este simplu in vremurile astea.



Unul dintre favoritii tai, Alexandru Cretu, a ajuns la FCSB. Ce parere ai despre aceasta mutare?

Cand am ajuns la Iasi, ma certam cu nea Popica (n.r. - Ionut Popa) ca nu prea ii lasa sa joace pe el, pe Herghelegiu si pe Avramia. Ii ziceam: . Ma bucur pentru el ca a facut pasul asta, n-o sa-i fie usor, dar la cum il stiu eu, nu este un jucator care sa se indoaie usor. Are tupeu in sensul bun al cuvantului si poate sa joace trei pozitii: fundas central, mijlocas defensiv si fundas dreapta. Eu zic ca FCSB a castigat un jucator bun. Un baiat bun, un profesionist, care daca ar fi avut mai mult noroc, ar fi meritat mai mult in cariera lui si aici ma refer la meciuri mai multe la echipa nationala, un club mai mare. Dar a jucat la o echipa importanta in Slovenia si a jucat meci de meci, asa ca a fost o surpriza pentru mine revenirea lui in Romania. Nu ma asteptam sa vina acasa, credeam ca va continua mai departe in strainatate.



Tu n-ai fost de acord atunci sa plece atunci de la Poli Iasi, nu?

Exact, nu am fost de acord, dar impresarul lui s-a pus de acord cu actualul primar si a plecat pe o suma ridicola, o suta de mii de euro. Eu cred ca merita mai mult, pentru ca si FCSB il dorea inca de atunci. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Prunea si-a amintit de vremurile inceputurilor sale in fotbal, a povestit cum a ajuns din golgheter portar si cum l-a ratat Steaua atunci cand l-a refuzat in cadrul unei selectii organizate in Ghencea De ziua lor nu puteam fi decat impreuna cu ei. Felicitari in primul rand celor care investesc in copii! E bine ca putem sa ajutam copiii, trebuie incurajati, ei reprezinta viitorul fotbalului romanesc. Cu siguranta vor fi mai buni ca noi.Pai cum sa fie? Aveam un sort, niste tenisi d-aia de guma si un tricou cu Rapidul. Prima data m-am dus la Steaua la selectie, in '77. Si cand m-a vazut Petre Mihai mi-a zis: