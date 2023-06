PSG castiga primul trofeu al sezonului in Franta. Scor umilitor pentru Bastia

PSG a reusit sa-si adjudece primul trofeu din sezonul 2014/2015, dupa o victorie in finala Cupei Ligii, in fata celor de la Bastia.

Ibrahimovici si compania au castigat cu 4-0 in fata rivalilor din Corsica, golurile fiind marcate de Cavani (o dubla in minutele 80 si 91) si de chiar Zlatan Ibrahimovici (tot o dubla) in minutele 21 (din penalti) si 41.

PSG lupta si pentru alte trei trofee, campionatul Frantei, Cupa, unde este in finala de asemenea si Liga Campionilor, unde este in sferturi, jucand cu Barcelona.

Este a sasea Cupa a Ligii cucerita de parizieni, a doua consecutiva.

