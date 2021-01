Noul echipament al lui PSG, tinta ironiilor: "S-a decolorat in clor, e tinuta de camuflaj in oras"

Ba din contra, fanii parizienilor s-au amuzat teribil cand au vazut cum se vor imbraca Neymar, Mbappe si celelalte vedete ale echipei Tricourile, o combinatie de mov si roz, cu design in umbre, se afla deja in magazinul de prezentare al clubului, de pe celebra artera Champs Elysee.Pe internet, reactile au fost cat se poate de hazlii, de la: "Astea sunt tricouri decolorate in clor" si pina la "tinuta de camuflaj, pentru iesit seara in oras" sau "arata ca o camasa de noapte"Citeste si: