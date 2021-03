Doi fotbalisti de la PSG, victime ale hotilor in timp ce jucau. Angel Di Maria a fost inlocuit de urgenta. "A fost spargere cu sechestrare"

Jucatorul a trebuit sa fie inlocuit in timpul meciului din cauza unei probleme personale grave. "Este vorba de o spargere cu sechestrare la el acasa", a spus Leonardo dupa joc. Directorul sportiv parizian a fost cel care a coborat din tribuna pentru a-l alerta pe Mauricio Pochettino de situatie, inainte ca managerul sa il inlocuiasca pe argentinian.Pochettino l-a insotit la vestiare, lasandu-l pe asistent sa conduca echipa pentru cateva minute.Potrivit RMC Sport, casa lui Angel Di Maria a fost sparta, duminica, in timpul meciului dintre PSG si Nantes, de pe Stadionul Parc des Princes (1-2). Familia jucatorului argentinian se afla in interiorul casei, cand au intrat mai multi indivizi.Parintii fundasului brazilian Marquinhos au fost, de asemenea, victime ale atacurilor la domiciliu. Evenimente descrise ca fiind "violente" de unele surse din cadrul clubului parizian.Internationalul argentinian a aflat de la serviciul de securitate al clubului ca locuinta lui a fost jefuita in prezenta familiei si a copiilor sai. Foarte socat, jucatorul de 33 de ani a parasit rapid stadionul pentru a se alatura celor dragi.Incidentul a avut loc seara. Mai multi indivizi au intrat in casa lui Di Maria, situata in afara Parisului. Atacul a fost "violent", potrivit unor surse din cadrul clubului parizian. Vinerea trecuta, argentinianul si-a prelungit contractul cu PSG pana in 2022.Casa parintilor lui Marquinhos, situata in aceeasi zona, a fost de asemenea sparta. Tot in prezenta lor si in circumstante "grave", cu sechestrare de persoane. Familia lui Marquinhos se afla in stare buna de sanatate, duminica seara.O ancheta a fost deschisa pentru a face lumina asupra evenimentelor de care jucatorii parizieni au fost informati doar la finalul meciului pierdut cu FC Nantes."Exista situatii extrasportive care depasesc fotbalul. Trebuie sa tineti cont de asta. Nu este o scuza, dar a cauzat o pierdere de energie", a spus Pochettino dupa intalnire. In februarie 2015, Di Maria a fost victima unei alte tentative de spargere, in Anglia , in timp ce juca pentru Manchester United , la o luna dupa mutarea intr-o casa noua. El lua cina cu familia, cand mai multi oameni au incercat sa intre fortand o usa din spatele imobilului. Dar alarma s-a declansat si atacatorii au fugit, in cele din urma.Citeste si: