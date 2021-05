Neymar ramane la PSG pe un salariu exorbitant

Neymar ramane la echipa franceza pana in 2025, conform noii intelegeri, si va avea un salariu lunar de 2,5 milioane de euro.Asta inseamna 625.000 de euro pe saptamana, 89.200 de euro pe zi sau 62 de euro pe minut.Neymar ar putea ramane totusi fara colegul sau din atac, Kylian Mbappe, care e dorit cu insistenta de Real Madrid Dupa ce a fost eliminata din semifinalele Ligii Campionilor, PSG e pe punctul de a pierde si titlul in Franta in acest an.