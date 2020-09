"Balaurul" PSG nu mai sperie pe nimeni. Loviti de coronavirus, parizienii au pierdut primul meci al sezonului

Golul a fost marcat de Ganago, in minutul 57. Din lotul parizienilor au lipsit mai multi jucatori importanti (Di Maria, Neymar , Mbappe, Marquinhos, Navas, Paredes, Icardi), toti infectati cu COVID-19.Pentru PSG , finalista ultimei editii a Ligii Campionilor, a fost primul meci din acest sezon de Ligue 1, cel din prima etapa, cu FC Metz, urmand sa se dispute la 16 septembrie. Echipa pariziana nu mai pierduse prima sa confruntare a sezonului in primul esalon din Franta din 2011. Atunci scorul a fost tot 0-1, insa in fata formatiei Lorient.