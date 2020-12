E oficial: clubul de fotbal PSG si-a dat afara antrenorul. Cine are prima sansa sa preia echipa lui Neymar

"Dupa o analiza aprofundata a situatiei sale sportive, Paris Saint-Germain a luat decizia de a pune capat contractului lui Thomas Tuchel", a precizat campioana Frantei si vicecampioana Europei.Plecarea surprinzatoare a lui Tuchel fusese anuntata de presa inca din 24 decembrie, la doar cateva ore dupa o victorie concludenta in Ligue 1, 4-0 cu Strasbourg.Tehnicianul german, al carui contract expira in iunie 2021, a platit pretul unei neintelegeri persistente cu directorul sportiv Leonardo si al criticilor fata de politica de transferuri a clubului, totusi unul dintre cele mai active si mai cheltuitoare din Europa."As dori sa ii multumesc lui Thomas Tuchel si staff-ului sau pentru tot ce au facut pentru acest club. Thomas a pus multa energie si pasiune in munca sa si cu totii ne vom aminti cu placere de momentele frumoase pe care le-am petrecut impreuna. Ii doresc tot ce e mai bun in viitor", a afirmat, in comunicat, presedintele gruparii pariziene, qatarianul Nasser Al-Khelaifi.Tuchel, 47 de ani, a incheiat o experienta de doi ani si jumatate la PSG cu un bilant de 95 de victorii, 12 egaluri si 20 de infrangeri. El a reusit cu clubul parizian sa castige doua titluri de campion al Frantei (2019, 2020), Cupa Frantei (2020), Cupa Ligii (2020) si doua Trofee ale Campionilor (Supercupa Frantei - 2018, 2019).Germanul a condus-o pe PSG, in august anul acesta, la prima sa finala a Ligii Campionilor din istorie.Potrivit presei germane, Tuchel ar urma sa primeasca o indemnizatie de sase milioane de euro pentru concedierea sa si ar putea ajunge in viitorul apropiat in Anglia.Succesorul lui Tuchel ar urma sa fie numit in scurt timp, avand in vedere ca parizienii isi reiau antrenamentele pe 3 ianuarie, dupa scurta pauza de iarna. Noul antrenor va fi, cel mai probabil, argentinianul Pochettino, fost jucator al lui PSG, care a dus-o pe Tottenham in finala Champions League in 2019, inaintea de a fi concediat cateva luni mai tarziu.Citeste si: Se implinesc 7 ani de la accidentul tragic al lui Michael Schumacher. Se va mai intoarce la o viata normala? Care e marele vis al germanului