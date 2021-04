Atac impardonabil la adresa arbitrajului: "Niste boi in negru"

"M-am saturat sa tot zic de arbitraj. Nu am vazut, dar trebuie sa ne luptam si cu... nu zic, ca ii jignesc... e o culme a fizicii, sa ari un camp magnetic cu boii astia in negru. Nu stiu. Uneori chiar te scot din sarite. Maniera foarte slaba de arbitraj, greseli impardonabile pentru play-off.As veni cu caietul, cu hartia, sa discutam fazele, dar nu sunt eu in masura sa analizez arbitrajul. Nu am facut lucrul asta pana acum, nu il voi face nici de acum incolo, dar prea se aduna si tot timpul sunt intrebat ce parere am avut de arbitraj. Eu nu ar trebui sa vorbesc de arbitri , dar deja se aduna. Suntem si noi in play-off, ne jucam sansa cum putem", a spus Cristi Pustai la Digisport.