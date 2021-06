Inca un fost international sare la gatul lui Mirel Radoi: "E penibil! Echipa nationala nu are antrenor!"

Ultimul pe lista celor care il critica pe Radoi este fostul international Florin Prunea " Mirel Radoi traieste intr-o bula, in lumea lui. Este rupt de realitate, de fotbalul general. Duipa ce s-a intamplat nenorocirea cu Florin Tanase, schimba ceva! Eram pe val. Am lucrat cu foarte multi antrenori , oamenii acestia erau niste profesionisti.. erau si foarte buni tacticieni. Echipei nationale ii lipseste un antrenor! Cu tot respectul pentru Radoi ca a fost un jucator foarte bun. Sa il vad asa..E penibil, seamana din ce in ce mai mult cu Burleanu. Cum poti sa zici tu ca selectioner ca te-ai obisnuit sa pierzi? Ne putem da toti cu parerea pentru ca este echipa nationala a Romaniei. Nu esti la o echipa de club. Este inadmisibil sa nu inveti din greselile pe care le faci mereu! Au fost antrenori disponibili care oricand puteau sa ne salveze", a declarat Prunea la Telekom Sport.