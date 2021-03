Conditia prin care Mirel Radoi ar putea conduce nationala la meciul cu Macedonia, de saptamana viitoare

In cazul in care Mirel Radoi nu se va vindeca pana la meciul cu Macedonia de Nord din 25 martie, Romania va fi condusa de Nicolae Dica , secundul lui, si de restul staff-ul, format din Florin Constantinovici si Leo Toader."Are virusul dar nu stie de cand. Este ok, se simte bine. Nu are simptome momentan deloc. Este o perioada mai asa dar va face un test si dupa vom vedea. Daca va avea doua teste negative va putea sa vina la echipa nationala . Poate sa stea la meciul cu Macedonia pe banca dar doar sa aiba 2 teste negative consecutive. Daca nu, eu si staff-ul vom conduce echipa, asa este normal. Presiune mare a fost mereu pe mine, cand am venit langa Mirel am stiu ce ma asteapta si mereu mi-am asumat. Cand am avut rezultate negative si eu am raspuns. Vom comunica cu Mirel zi de zi, nu se pune problema. Intr-adevar cand este Mirel acolo e altceva, noi speram ca acest lucru, faptul ca lipseste, sa se simta cat mai putin", a declarat Dica in direct la Telekom Sport 1 "Am efectuat luni, 15 martie, un test COVID care, din pacate, a iesit pozitiv. Nu am simptome acum. Imi doresc din tot sufletul sa fi fost o eroare sau, in cel mai rau caz, ca perioada de 14 zile sa fie aproape de final in cazul meu astfel incat sa putem incepe normal pregatirea partidelor", a declarat Mirel Radoi pentru FRF .ro.Radoi a facut vaccinul Pfizer si urma sa primeasca rapelul in cateva zile.Romania va juca pe 25 martie cu Macedonia de Nord, pe 28 martie cu Germania si pe 31 martie cu Armenia.