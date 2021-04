Tunurile pe Mirel Radoi: "Vorbeste ca un savant, dar pare un functionar"

Impresarul Ioan Becali este unul dintre oamenii de fotbal care nu par impresionati de activitatea selectionerului."Pentru mine, discursul de la final, e un adio catre jucatori . Nu mi-a placut nici ce a facut dupa ce a scapat de virus, mi s-a parut asa, pentru marketing. Nu stiau jucatorii ca vine Radoi? Parerea mea e ca s-a exagerat. Ca jucator as fi vrut sa-l am. Dar el are un discurs excelent. N-are nevoie de licenta PRO, vorbeste ca un savant. Mai frumos ca antrenori consacrati. Dar una e sa vorbesti, alta e sa practici. Multi poate nu inteleg limbajul lui, chiar si pe mine ma involubra putin asa. Zic ma, asta de ce mai are nevoie de licenta Pro la cum vorbeste? Dar, pare un functionar, nu un practicant. A venit si ne-a incantat pe toti, dar problema e la rezultate. Pentru mine, experimente la echipa nationala nu se fac niciodata la meciuri oficiale", a declarat Ioan Becali, pentru Telekom Sport.