Mirel Radoi, desfiintat de un fost mare international: "E un chilipir, un breloc, nu se stie nici cand a terminat liceul"

Unul dintre cei care au dat de pamant cu acesta este fostul international Cornel Dinu "Ce jucam noi e ceva din Samba de carnaval. Dar nu aia din miscare, aia normala care e pe Copacabana. E un fel de samba din caruta, adica din carele alea alegorice.E distractiv cand spui ca noi jucam ofensiv. Nu avem cum sa jucam ofensiv, cand noi nu avem nicio combinatie ofensiva. Nu exista nicio premeditare, sa vezi ca exista un grup de 3-4 jucatori care au un anumit automatism. Munca este total diferita de selectioner, fata de antrenor. Dar nu stiu cat a fost antrenor Radoi, ca sa devina selectioner.Faptul ca ne-au batut in ultimele doua jocuri echipe de dupa locul 90 in clasamentul FIFA spune de la sine nu numai capacitatea fotbalului nostru la nivel competitional international, care este clara, insa spune foarte mult de ceea ce inseamna capacitatea noastra.Nu poti sa pui la echipa nationala pe Radoi, care pana atunci nu a antrenat pe nimeni, nu se stie cand a terminat liceul, ca si asta conteaza foarte mult.Nu are experienta asta deloc. Cred ca e un chilipir, un breloc pe care si l-a pus acolo directorul tehnic Stoichita, ca sa isi compenseze si el, spre apusul carierei, ca ia si decizii in favoarea fotbalului romanesc.E director tehnic si alege antrenor, dupa ce a mai avut si nenorocirea aia cu Daum. Nu poti sa pui la echipa nationala pe Radoi, care pana atunci nu a antrenat pe nimeni, nu se stie cand a terminat liceul, ca si asta conteaza foarte mult", a declarat, in exclusivitate pentru Telekom Sport, Cornel Dinu.El a mers chiar mai departe, sustinand ca Radoi face jocurile lui Gigi Becali , convocand fotbalisti de la FCSB "Aici e vorba de nasu cu finu. Finu Radoi. Il aduce pe Olaru si pe Tanase, ultimul nici nu este de acest nivel. Gafa lui zice tot, asta ne mai trebuia. Nasu si finu, si am zis tot. Maine sa vina ofertele in presa, practic din astea romanesti", a mai spus Procurorul.Romania mai are programat un meci amical, contra Angliei, pe 6 iunie, de la ora 19:00, la Middlesbrough.