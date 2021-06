Mirel Radoi, gluma amara facuta dupa infrangerea cu Georgia

La finalul ultimului esec, 1-2 cu Georgia, Radoi a facut o gluma amara."Nu ne gandeam la aceste infrangeri, dar, ca sa si glumim, ne-am obisnuit sa pierdem. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor, au aratat atitudine, determinare. Am avut situatii clare, ramane frustrarea situatiei ratate, ratarea victoriei, de care aveam nevoie pentru moral.Am pierdut nemeritat. Le-am dat spatii, stiam ca Georgia e o echipa reactiva. Aici am gresit, am fost neinspirati, au putut pleca in relatii de 1 contra 1, sunt jucatori de viteaza si ne-au surprins", a declarat Mirel Radoi , la ProX.Urmatorul mei al Romaniei este duminica, de la ora 18.00, cu Anglia, in deplasare.