Surpriza care ii asteapta pe tricolori la meciul de la Erevan, din Armenia

Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Fata de meciurile precedente, fotbalistii lui Mirel Radoi vor fi pusi in fata unei situatii neasteptate, in fata careia nu au mai fost de mult timp.Tricolorii vor juca cu spectatori in tribune. In Armenia, restrictiile sunt mult mai putine, iar la victoria cu Islanda cateva mii de fani au fost in tribunele stadionului national din Erevan.Romania vs Germania 0-1A marcat: Gnabry '16Armenia vs Islanda 2-0Au marcat: Barseghyan '53, Bayramyan '74Macedonia de Nord vs Liechtenstein 5-0Au marcat: Bardhi '7, Trajkovski '51, '54, Elmas '62, Nestorovski '72 (p).Clasament:1. Germania 6 puncte (4-0)2. Armenia 6 (3-0)3. Macedonia de Nord 3 (7-3)4. Romania 3 (3-3)5. Islanda 0 (0-5)6. Liechtenstein 0 (0-6).