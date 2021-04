Perioada la Dinamo i-a prins bine. Un fotbalist strain venit in Romania s-a indragostit nebuneste de o vedeta TV si acum o ia de sotie

Frumoasa romanca avea un job sigur, bine platit, ca prezentatoare la Antena 1, insa dragostea a invins.Indragostita pana peste cap de fotbalist, Raluca Campeanu nu stat pe ganduri atunci cand iubitul sau i-a facut propunerea de a merge si de a se stabili in Maroc.Reda Jaadi si Raluca Campeanu. Foto: Instagram / campeanralucaRomanca a acceptat si nu regreta decizia luata. Ea este rasfatata la culme de fotbalist in Maroc.Cei doi traiesc o poveste de dragoste de vis si conform apropiatilor se vor casatori anul acesta.Reda Jaadi a fost adus la Dinamo de Mircea Rednic , fiind unul dintre preferatii antrenorului.Fotbalistul marocan a plecat din Romania in vara lui 2019 cu tot iubita sa, Raluca Campeanu.Acum, el joaca pentru echipa din tara sa natala, FUS Rabat.