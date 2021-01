FOTO Cat de mult sufera Raluca Zenga dupa divortul anuntat de Walter: "Am mintea imprastiata"

In ciuda unei relatii de 14 ani, din care au rezultat si doi copii, Samira (11 ani) si Walter junior (8 ani), Zenga senior a fost cel care a facut publice neintelegerile cu sotia sa , precizand ca nu-si mai recunoaste partenera de viata.Dezvaluirea facuta de Walter Zenga la inceputul lunii octombrie 2020 a fost urmata de o lunga perioada in care niciunul dintre ei n-a mai facut referiri la acest subiect. Zilele trecute, Raluca a avut insa o postare pe Instagram in care apare plimbandu-se pe plaja din Dubai alaturi de copii, ocazie cu care si-a expus si gandurile care o macina."Am mintea imprastiata in atat de multe directii, dar fiind in preajma copiilor imi castig energia. Grijile dispar, iar ceea ce conteaza e doar frumusetea prezentului", a lasat de inteles Raluca