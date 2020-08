Ramasa fara Boloni, Antwerp a castigat Cupa Belgiei, dupa 28 de ani

In primul meci oficial de fotbal disputat in Belgia dupa pauza impusa de pandemia de coronavirus, in luna martie, fosta echipa antrenata de Ladislau Boloni s-a impus prin golul marcat de internationalul israelian Lior Refaelov (25).Pentru Antwerp a fost al treilea trofeu in Cupa Belgiei, dupa cele din 1955 si 1992. FC Bruges ramane cu 11 trofee, ultimul castigat in 2015.Acesta a fost ultimul joc disputat din sezonul 2019-20, care a fost inghetat la circa o luna dupa suspendarea sa, cu declararea formatiei FC Bruges campioana.Finala a fost programata initial pe 22 martie, dar s-a disputat cu doar o saptamana inaintea debutului noului sezon, la Bruxelles, fara spectatori.