VIDEO Fiesta in vestiarul lui Rangers, cu Ianis Hagi si Steve Gerrard printre petrecareti

Yes, that is indeed Stevie G busting a move in the Rangers dressing roomπŸ˜‚πŸ‘ pic.twitter.com/kft7LjZnTw - Empire of the Kop (@empireofthekop) March 6, 2021

Steven Gerrard apres la victoire des siens face a St Mirren (3-0). Pour rappel, si le Celtic ne gagne pas aujourd'hui, les Rangers seront officiellement sacres champion d'Ecosse, 10 ans apres. #LFC pic.twitter.com/prArCPzbnE - Liverpool πŸ‡«πŸ‡· (@RedsFrance) March 7, 2021

Pentru ca Rangers sa obtina matematic titlul de campioana a Scotiei inca din aceasta etapa , Celtic nu trebuie sa castige meciul cu Dundee United, programat duminica, de la 14.00.Rangers s-a distantat la 21 de puncte de rivala Celtic, si in cazul in care aceasta invinge azi, titlul poate fi transat etapa viitoare, ultima a sezonului regular, care le va aduce fata in fata chiar pe cele doua rivale.Imediat dupa meciul cu St. Mirren, in vestiarul lui Rangers a fost declansata fiesta, Ianis Hagi , colegii sai, dar si antrenorul Steven Gerrard, legendarul fost fotbalist de la Liverpool, cantand si dansand cu berile in mana.Rangers nu a mai castigat titlul din 2010-2011.