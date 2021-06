Rapid, transferuri importante pentru Liga 1. Un fotbalist de nationala vine in Giulesti

Albu, transferat de la UTA Arad, a semnat un contract pe un an, cu drept de prelungire."Sunt bucuros pentru ca am reusit sa semnez cu o echipa mare, de traditie, cu nume, cu niste suporteri minunati si abia astept sa fac primul antrenament si sa vina primul meci", a spus Alexandru Albu, care a fost convocat in toamna trecuta de Mirel Radoi la echipa nationala Belu-Iordache, venit de la Hermannstadt, a semnat de asemenea pe un an, cu drept de prelungire."Sunt fericit de alegerea mea, am venit cu gandul de a da totul, totul pentru mine, pentru echipa, pentru familie, si sper sa aducem Rapidul din nou acolo unde ii este locul si sa facem o figura frumoasa", a declarat ClaudiuBelu-Iordache.