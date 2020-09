Rapid a produs isterie in Maramures. Giulestenii, invinsi de Comuna Recea, intr-un meci cu spectatori, dupa garduri. Rezultatele din Liga a II-a

Conform agerpres.ro, Rapid a deschis scorul prin Catalin Hlistei (19), la capatul unui contraatac, dar maramuresenii au intors rezultatul in ultima jumatate de ora, prin golurile marcate de Marius Coman. In min. 67, portarul Virgil Draghia si-a introdus in plasa mingea trimisa cu capul de atacant, iar in min. 80, Coman a marcat din penalty, dupa un fault comis de Alexandru Pop asupra lui Romario Rus.ACS Fotbal Comuna Recea a ratat un penalty in min. 18, cand Draghia a aparat sutul omologului sau Alin Bota. Gazdele au terminat meciul in zece oameni, francezul Rassambeck Akhmatov primind al doilea cartonas galben in min. 90+4. Maramuresenii au obtinut cu acest prilej primele lor puncte in Liga a II-a.Sosirea Rapidului in Maramures a creat isterie in randul microbistilor locali, care s-au adunat in jurul stadionului, dupa garduri, fara a respecta masurile de distantare, profitand de faptul ca arena din Recea nu are decat o singura tribuna.Rezultate:CS Aerostar Bacau - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-2ASU Politehnica Timisoara - AFC Ripensia Timisoara 2-0SCM Gloria Buzau - CSM Resita 0-1CS Pandurii Lignitul Targu Jiu - CS Mioveni 1-2AFC Turris-Oltul Turnu Magurele - CS Concordia Chiajna 3-2ACS Fotbal Comuna Recea - Fotbal Club Rapid 2-1Meciul AFC Unirea 04 Slobozia - AFC Farul Constanta a fost amanat din cauza a trei cazuri de infectare cu coronavirus in lotul oaspetilor.Sambata se mai disputa partida FC Petrolul Ploiesti - AFC Dunarea 2005 Calarasi (Stadion Ilie Oana - Ploiesti,18:45).Duminica are loc meciul FC Metaloglobus Bucuresti - FC Universitatea Cluj (Stadion Metaloglobus - Bucuresti, 12:00).Marti e programata ultima partida, FC U Craiova 1948 - CSM Slatina (Stadion Municipal - Drobeta-Turnu Severin, 19:00)ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu sta in aceasta etapa.ASU Poli Timisoara este lider provizoriu, cu 11 puncte, urmata de FC U Craiova 1948, 10 puncte (4 j), Rapid, 10 puncte, Petrolul Ploiesti (4 j), 9 puncte, Concordia Chiajna, Turris-Oltul Turnu Magurele, cate 8 puncte, etc.