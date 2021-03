S-a stabilit calendarul meciurilor din play-off-ul ligii secunde. Cu cine va juca Rapid in prima etapa. Programul complet

Programul complet al celor cinci etape din turul play-off-ului este urmatorul:

In ceea ce priveste echipele calificate in play-out, componenta celor doua grupe este urmatoarea:

Play-off-ul se desfasoara in perioada 3 aprilie - 22 mai. In faza play-off se va intra cu toate punctele acumulate in sezonul regulat.Celelalte sase etape din play-out se vor desfasura la urmatoarele date: etapa a 2-a - 10 aprilie 2021; etapa a 3-a - 14 aprilie 2021; etapa a 4-a - 17 aprilie 2021; etapa a 5-a - 24 aprilie 2021; etapa a 6-a - 30 aprilie 2021; etapa a 7-a - 8 mai 2021. Formatul Ligii a II-a s-a modificat incepand cu acest editia 2020-2021 , prin decizia Comitetului Executiv al FRF din 18 august 2020, fiind compus din doua faze: sezonul regulat si play-off/play-out. La finalul primei faze, primele sase echipe clasate participa in play-off, in timp ce restul de 14 echipe ramase joaca in play-out, impartite in doua grupe a cate sapte.Primele sase clasate isi vor disputa locurile de promovare intr-un play-off in care partidele se vor juca tur-retur, rezultand astfel inca 10 meciuri pentru fiecare formatie. La finalul play-off-ului, primele doua clasate vor promova direct in Liga I, in timp ce ocupantele locurilor 3 si 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 si 7 din play-out-ul Ligii I. Barajul de promovare se va disputa pe 29 mai si 2 iunie 2021.Echipele din play-out-ul editiei 2020-2021 a Ligii a II-a sunt impartite in doua grupe a cate sapte echipe, in functie de locurile din sezonul regulat: Grupa A - locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 si Grupa B - locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20.In cadrul play-out-ului, in fiecare grupa se va disputa un singur joc intre participante, rezultand astfel sase meciuri pentru fiecare formatie. La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 si 7, iar cele doua formatii de pe locul 5 in cele doua grupe vor juca un baraj in dubla mansa pentru mentinerea in Liga a II-a.Atat in play-off, cat si in play-out, echipele intra cu punctajul acumulat la finalul sezonului regular.Etapa 1 - 3 aprilie 2021CS Mioveni - FC U CraiovaAFK Csikszereda - FC RapidDunarea Calarasi - ASU Politehnica TimisoaraEtapa a 2-a - 10 aprilie 2021FC U Craiova - ASU Poli Timisoara FC Rapid - Dunarea CalarasiCS Mioveni - AFK CsikszeredaEtapa a 3-a - 14 aprilie 2021AFK Csikszereda - FC U CraiovaDunarea Calarasi - CS MioveniASU Poli Timisoara - FC RapidEtapa a 4-a - 17 aprilie 2021FC U Craiova - FC RapidCS Mioveni - ASU Poli TimisoaraAFK Csikszereda - Dunarea CalarasiEtapa a 5-a - 24 aprilie 2021Dunarea Calarasi - FC U CraiovaASU Poli Timisoara - AFK CsikszeredaFC Rapid - CS MioveniEtapele din retur vor avea loc la urmatoarele date: etapa a 6-a -30 aprilie 2021; etapa a 7-a - 8 mai 2021; etapa a 8-a - 12 mai 2021; etapa a 9-a - 15 mai 2021 si etapa a 10-a - 22 mai 2021.Grupa A: Farul Constanta, Metaloglobus, Universitatea Cluj, Comuna Recea, Ripensia Timisoara, CSM Slatina, Pandurii Lignitul Targu JiuGrupa B: Viitorul Pandurii Targu Jiu, Petrolul Ploiesti , SCM Gloria Buzau, Concordia Chiajna, Unirea Slobozia, CSM Resita, Aerostar Bacau.Programul primelor etape ale celor doua grupe este urmatorul:Grupa A, etapa 1 - 3 aprilieFarul Constanta - Ripensia TimisoaraComuna Recea - Pandurii Lignitul Targu JiuCSM Slatina - Universitatea ClujMetaloglobus Bucuresti sta.Grupa B, etapa 1 - 3 aprilieCSM Resita - Petrolul PloiestiConcordia Chiajna - Unirea SloboziaViitorul Pandurii Targu Jiu - SCM Gloria BuzauAerostar Bacau sta.