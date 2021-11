Rapidiștii pun capul în pământ după ce au scos un egal cu doi oameni în plus: Trebuie să ne fie rușine!

Cristian Săpunaru a declarat, vineri seară, că lui şi colegilor de la FC Rapid ar trebui să le fie ruşine pentru că nu au reuşit să câştige meciul cu Chindia Târgovişte deşi adversarii au avut doi jucători eliminaţi.

“Trebuie să ne fie ruşine pentru ce s-a întâmplat. Sută la sută este vina noastră. Nu ai voie să pierzi meciul ăsta. Dacă suntem penibili şi nu putem să câştigăm un meci, doi oameni mai puţin la adversar... Preferam să jucăm 11 la 11, dar mult mai atenţi. Îi felicit pe cei de la Chindia. Vom face o analiză, vom discuta între noi, că aşa nu se poate. Sunt supărat pe mine, sunt supărat pe toată echipa”, a spus Săpunaru pentru posturile care transmit Liga 1.

Tehnicianul Mihai Iosif a afirmat că rezultatul de 2-2 este “ca o înfrângere”. “Un rezultat supărător, ca o înfrângere. Foarte supărător. Vom vorbi în vestiar. Nu a mers nimic din ce am vorbit la pauză. Am transmis la pauză că meciul cu s-a terminat. Din păcate, am avut dreptate. Sunt foarte multe luucruri de spus şi la un moment dat le vom analiza şi vom spune mai multe. Dacă a fost ofsaid nu am văzut, nu am revăzut nicio fază. Chiar dacă suntem la al şaselea meci în care nu am pierdut nu ştiu când ne mai întâlnim cu o asemenea situaţie de doi oameni în plus. Îmi doresc mai mult de la fotbalul ăsta. Şi acum dacă mă duc în curtea şcolii mă chinui să câştig. La pauză am vorbit, pentru că în subconştientul fiecăruia intervine automulţumirea. Cu doi oameni mai puţin nu aveau voie să treacă de mijlocul terenului. Nu e un moment critic, e un moment trist. Până la unră am câştigat un punct, chiar dacă în condiţiile existente”, a explicat Iosif.

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat vineri seară, după meciul cu FC Rapid, scor 2-2, că rapidiştii au marcat golul de pe final dintr-un ofsaid clar şi că îi este ruşine de greşelile făcute de arbitri.

“Nu e fair-play, nu e corect. Nici nu-mi vine să cred. Mi-e ruşine mie să mă duc, pentru că nu ştiu ce să le spun în cabină în momentul ăsta. Când e un ofsaid atât de clar, cum să nu ridici? Nu ştiu unde a arbitrat dânsul. E meseria noastră, poate şi noi greşim câteodată. Dar e clar ca lumina zilei. Cum să nu indici ofsaid? Nu-mi explic. Cum poţi să judeci aşa pe invers o fază care este decisivă? Am mai spus, VAR-ul e sfânt. Acum noi mai aveam două puncte. Cine plăteşte pentru greşelile astea flagrante? Mi-e ruşine, vin din respect pentru dumneavoastră. Îmi vine să plec de unul singur, să merg o noapte întreagă. Nu se poate aşa ceva. Vrem puţin respect pentru munca pe care o facem. Mi-e ruşine! Nu e posibil să ni se ia din munca noastră. Poate dacă nu sunt greşeli ca astea poate ierarhia ar fi alta. Astăzi am întâlnit o echipă foarte bună, dar pe care am ştiut să o blocăm. Mi-e ruşine de greşelile pe care le fac alte persoane”, a spus Săndoi pentru posturile care transmit Liga 1.

Formaţia Chindia Târgovişte a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Rapid, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii 1, în care a reuşit să înscrie două goluri deşi avea doi jucători eliminaţi. Partida a fost arbitrată de Andrei Florin Chivulete, ajutat de asistenţii Mircea Grigoriu şi Sebastian Gheorghe.

Sursa: News.ro