Rapid a transferat un jucator cotat la 750.000 de euro

Giulestenii au anuntat transferul lui Ljuban Crepulja, fost jucator la Astra Giurgiu Fotbalistul nascut in Bosnia are cetatenie croata si este cotat la 750.000 de euro.Fost international U20 al Croatiei, Crepulja a ajuns in Romania in iulie 2019, dupa ce a mai jucat la Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Dragovoljac, Slaven Belupo, Mechelen, Soligorsk si FK Sarajevo."Sunt foarte fericit sa semnez pentru un club mare din Romania. Despre Rapid stiu ca este un club de traditie, cu foarte multi suporteri . Chiar am fost la un meci al Rapidului, primul din Liga 2 , exact cand am ajuns in tara, cu un stadion plin. A fost foarte frumos. Cat despre sezonul viitor, trebuie sa luam fiecare meci in parte, pas cu pas. Poate in primul an nu vom lupta pentru titlu, dar vom da totul in fiecare meci", a spus Ljuban pentru fcrapid.ro.