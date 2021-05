Zi mare pentru Rapid: giulestenii pot obine astazi promovarea. Fanii iau cu asalt stadionul

Giulestenii au cinci puncte peste CS Mioveni, ocupanta locului trei in Liga a doua, iar astazi sunt programate meciurile din penultima runda.CS Mioveni joaca de la 18.30 pe terenul lui ASU Poli Timisoara , avand doar varianta victoriei pentru a ramane in cursa pentru promovarea directa.De la ora 21.00, Rapidul joaca acasa impotriva lui FC U Craiova 1948, echipa deja promovata. In cazul in care Mioveniul bate la Timisoara, si giulestenii au nevoie de un succes pentru a nu sta cu sufletul la gura in ultima etapa , cand au meci chiar la Mioveni."Atacam promovarea, nu ne intereseaza primul loc sau al doilea. Avem cinci puncte avans, Craiova a fost o echipa prietena Rapidului pe vremuri, sunt doua echipe cu suporteri multi, care au jucat contra echipelor facute de sistem. A fost prietenie, acum e o rivalitate care duce catre performanta. Daca n-am avea concurenta, n-am putea sa crestem. Sa nu uitam de unde au venit, au luat-o de la zero, la fel ca noi. Au facut o treaba extraordinara, oltenii sunt patimasi. Trebuie sa castigam si sa fim promovati si matematic. Trebuie sa luam insa calcul toate variantele, ar fi extraordinar sa fim promovati luni seara. Din pacate, nu vor fi suporteri. Ar fi extraordinar insa sa sarbatorim impreuna la final cu fanii", a spus presedintele Daniel Niculae.Desi nu este permis accesul spectatorilor, rapidistii au anuntat ca vor veni la stadion, pentru ca la Buftea nu sunt tribune de jur imprejurul terenului."Luni, la ora 21, a sosit momentul sa ne inarmam cu steagurile, fularele si sa transformam terenul din Buftea intr-o adevarata baricada giulesteana, iar la finalul meciului sa ne bucuram de revenirea Rapidului in prima liga.Pentru o desfasurare ideala, asiguram toti suporterii rapidisti ca atata timp cat singurul lor gand este sa sustina echipa si sa participe la un adevarat spectacol, autoritatile nu vor putea aplica sanctiuni si ne putem manifesta in baza legii 195/2002, dat fiind ca spatiile din imprejurimile stadionului apartin domeniului public.Acestea fiind spuse, indemnam toti rapidistii sa vina la meci, respectand bineinteles masurile necesare si sa vada toata lumea, cum revin nebunii in A", se scrie pe o pagina a suporterilor.