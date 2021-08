Rapid - FCSB, derby de foc pe Arena Națională. Fanii giuleșteni iau cu asalt stadionul. Câte bilete s-au vândut LIVETEXT, de la 21.30

Meciul din etapa a 5-a a sezonului va începe la ora 21.30, pe Arena Națională, și are șanse mari să se dispute cu casa închisă. Până duminică dimineață, se vânduseră peste 30.000 din cele 41.000 de bilete puse în vânzare.În clasament, FCSB are 8 puncte, cu două victorii și două remize, în timp ce Rapidul are 10 puncte (trei victorii și un egal), giuleștenii aflându-se provizoriu pe poziția a doua, după liderul CFR Cluj