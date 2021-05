Drama nestiuta a antrenorului de la Rapid: "Venea un nor negru si cadeam din picioare"

Adus in disperare de cauza, cand Rapidul era aproape de a pierde calificarea in play-off, Iosif i-a dus pe giulesteni la doua victorii distanta de promovarea in Liga I.Putini stiu ca Iosif a fost legat de clubul feroviar dintotdeauna. "Provin dintr-o familie de rapidisti. Unchiul meu a fost o legenda a Rapidului. Mama era mai rapidista ca tatal meu pentru ca fratele ei era Ion Pop, legenda a clubului Rapid din anii 70-80", a povestit Mihai Iosif la Antena Sport.Iosif a copilarit in Militari si a inceput fotbalul de mic. "La 7 ani m-a dus mama la Rapid, prima si ultima data cand a fost cu mine. Apoi mergeam singur, cu autobuzul. De la 7 ani, am luat toate grupele de copii, de juniori , juniori republicani, pana la seniori".Mihai Iosif a debutat la echipa mare a Rapidului pe cand avea doar 15 ani si jumatate intr-un meci cu Tractorul Brasov.In 1995 a fost cedat la Dinamo , iar "cainii" l-au dat apoi la schimb cu regretatul Catalin Haldan la Chindia Targoviste. A mai jucat apoi la Severin, dupa care s-a lasat de fotbal la o varsta frageda din cauza unor probleme medicale necunoscute."M-am imbolnavit subit, nici acum nu stiu. Nu ma durea nimic, pur si simplu cadeam din picioare. Pur si simplu ameteam. Aveam vreo 24 de ani. Mergeam si cadeam. Am fost prin spitale, nu mi-a gasit nimic. Stateam in pat si simteam ca vine un nor negru pe mine. Am stat un an jumatate doi numai prin spitale, nici acum nu stiu cum mi-am revenit. Am vazut halate albe, pana m-am insurat tot cu un halat alb. Am mai revenit putin pe la Liga a patra, dupa aia s-a nascut fii-meu si nu mai avea rost".