"N-am banii lui Copos sau Becali". Cine este Victor Angelescu, patronul care a dus Rapidul in Liga I

Victor Angelescu va fi cel mai tanar patron de echipa din Liga I, daca tinem cont ca Adrian Mititelu Jr. e numarul unu la Craiova doar pana la eliberarea tatalui sau.Angelescu a jucat fotbal la juniorii Sportului Studentesc si a mai fost implicat ca investitor la echipe precum ASR Brasov sau Sportul Snagov.S-a apropiat de Rapid la insistentele lui Daniel Niculae, actualul presedinte al echipei feroviare.In august 2018, cand a preluat un pachet important de actiuni, Angelescu declara: "Daniel Niculae m-a abordat in urma cu 5-6 luni si mi-a propus sa investesc la Rapid. Am refuzat initial. Am fost la un meci alaturi de el si de un prieten comun. Era cu 3-4 zile inaintea meciului cu CSA Steaua , de pe Arena Nationala. Nu a reusit sa ma convinga nici atunci. Am ramas impresionat de ce s-a intamplat acolo, la derby-ul din Liga a 4-a. Mi-am dat seama ca nu exista o galerie mai frumoasa in tara si mi-am zis ca e un semn. Am fost naiv pana atunci. Derby-ul Rapid-CSA Steaua m-a convins!"."Am zis de la inceput ca n-am fost rapidist de mic, nu sunt rapidist nascut, nu m-am batut cu pumnii in piept", a afirmat recent el. "".Victor Angelescu este legat din 2009 de firma ceha APS Holding, specializata in recuperarea de creante si in afaceri imobiliare.El a fost manager general al APS Romania pana in aprilie 2016, cand a fost numit in cadrul aceleiasi companii pe pozitia de responsabil de dezvoltarea societatii in Europa de Sud-Est."Am destui bani sa sustin Rapidul in Liga I", sustine Angelescu. Din pozitia de reprezentant al APS Holding, el detine 97% din actiunile clubului Rapid.Intr-un interviu acordat anul trecut, el afirma ca a investit 1,5 - 2 milioane de euro din momentul in care a ajuns la Rapid.Inainte de a lucra pentru APS Holding, Victor Angelescu a avut pozitii de management la EuroBank AFG si ProfiCredi IFN.A absolvit in 2010 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu.