Reacție de milioane a antrenorului Rapidului după prima victorie a echipei sale

Tehnicianul echipei, Mihai Iosif, a trans concluzia serii cu o reacție de milioane, dintr-un citat celebru, "Fericirea are chipul tău", de Mihaela Runceanu."Sunt fericit, chiar pot să răsuflu uşurat, să joci într-o asemenea atmosferă este visul oricărui fotbalist, oricărui antrenor, a fost ceva fantastic. O victorie mare în conditiile in care avem foarte multi jucatori noi, n-am jucat niciun meci de pregatire in formula de astăzi si suntem foarte fericiti.Joacă ce ne dorim, dar pe viitor o să ne dorim mai mult. (n.r. - Ce înseanmnă mai mult?) Suntem Rapid, trebuie să atacăm non-stop. Presiune pe adversar şi să dăm goluri să creăm faze de poartă, aia înseamnă. (n.r. - suporterilor) Le mulţumesc, eu ii iubesc pe ei, de acolo vin uitati-vă pe faţa mea, vorba cântecului, fericirea are chipul meu în seara asta.Fiecare se bucură în felul lui şi pentru mine asta este libertatea omului de exprimare, fiecare este cu genul lui muzical, genul lui de a se îmbrăca sau de a-şi face freza. Pe mine mă interesează cum răspund la antrenamente şi la meciuri ", a spus Mihai Iosif, la Telekom Sport.