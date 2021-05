Lovitura pentru fanii Rapidului, la revenirea in Liga 1. Stadionul pe care se vor juca primele meciuri de pe teren propriu

Surse din cadrul gruparii giulestene au declarat, pentru AGERPRES, ca stadionul Mioveni este deja trecut in dosarul de licentiere pentru Liga I depus la Federatia Romana de Fotbal. Acesta este singurul stadion mentionat ca teren propriu din dosar, desi fiecare club are dreptul si la o arena de rezerva.Stadionul din Mioveni are o capacitate de 10.000 de locuri si este terenul propriu al echipei CS Mioveni din Liga a II-a. De altfel, FC Rapid va disputa ultimul sau meci din play-off-ul editiei 2020-2021 a Ligii a II-a, duminica, de la ora 13:30, in deplasare, chiar pe aceasta arena impotriva formatiei CS Mioveni.Stadionul Giulesti al formatiei FC Rapid este unul dintre cele patru pe care Romania, ca tara organizatoare a EURO 2020, si-a propus sa le reconstruiasca pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale care vor participa la turneul final al Campionatului European. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua , Rapid si Dinamo Lucrarile la Stadionul Giulesti au inceput la 26 februarie 2019 cu demolarea vechii arene. Finalizarea lucrarilor de constructie a fost amanata in mai multe randuri, ultima estimare fiind luna mai 2021.La 6 mai, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, anunta ca Stadionul Rapid este finalizat in proportie de 90% si ca in vara va putea gazdui din nou competitii sportive. Ulterior, la 12 mai, Compania Nationala de Investitii informa ca arena intra in ultima faza a constructiei prin montarea gazonului.Chiar daca lucrarile vor fi finalizate pana la finalul acestei luni, stadionul nu va putea fi operational in vara deoarece acesta are nevoie de mai multe avize de functionare din partea autoritatilor inainte de a putea fi folosit, precum intabulare, cadastru, ISU etc. Toate aceste documente necesare sunt eliberate de autoritatile statului dupa mai multe luni. Un exemplu este Stadionul Arcul de Triumf, care a fost finalizat la 4 decembrie 2020, cand a avut loc si receptia, dar nu este operational nici in prezent, dupa 5 luni. In aceste conditii, FC Rapid nu va putea juca pe noua sa arena mai devreme de toamna acestui an.Noul stadion Giulesti are o capacitate de 14.000 de spectatori si a costat 165 milioane de lei (aproximativ 34 de milioane de euro).