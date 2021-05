A inceput montarea gazonului pe Giulesti. "90% e gata!" FOTO

Iarba verde de acasa

Sa ne ratacim prin lume nu ne lasa! 💪🇱🇻😍

📸 Filip Costin Publicata de Peluza dinspre Teatru pe Miercuri, 12 mai 2021

Cu o capacitate de 14.000 de locuri, spatii de cazare pentru sportivi, sala de forta si sali de sport pentru discipline precum haltere, box, lupte, judo, karate, tenis, volei, baschet, atletism, arena Rapid Giulesti va fi data in folosinta cat de curand.La stadion a inceput azi si montarea gazonului."Arena este gata in proportie de 90 la suta. In vara va putea gazdui competitii sportive", a declarat Cseke Atilla, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.