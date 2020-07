Omul de afaceri Liviu Goncea a preluat 48% din actiunile clubului FC Rapid

"Modificare in structura actionariatului. Initiate in luna septembrie a anului trecut, negocierile purtate cu domnul Liviu Goncea au fost finalizate cu succes luna aceasta. Astfel, odata cu finalizarea discutiilor, a fost parafata tranzactia de preluare a unei parti semnificative din actiunile clubului.Om de afaceri cu prezenta semnificativa in domeniul auto, domnul Liviu Goncea a fost si pana la semnarea tranzactiei de preluare a pachetului de actiuni un apropiat al clubului, in calitate de sponsor.In noua sa calitate, aceea de actionar, domnul Goncea va ramane aceeasi prezenta discreta, interesele domniei sale urmand a fi reprezentate in Consiliul de Administratie de domnul Andrei Nicolescu - vicepresedinte al CA", se arata in comunicatul citat, fara a se preciza daca omul de afaceri a achitat o suma de bani in schimbul pachetului de actiuni.Urmare a acestei tranzactii, structura actionariatului FC Rapid 1923 este urmatoarea:Victor Angelescu prin societatea Casazela Rapid Ltd. - 49%Liviu Goncea - 48%Asociatia Academia Rapid - 3%FC Rapid mentioneaza ca actuala structura a actionariatului demonstreaza maturitatea organizationala, administrativa si financiara a clubului, prin implementarea celor doua principii avute in vedere inca de la lansarea proiectului, in 2017:- putere de decizie egal distribuita actionarilor clubului, astfel incat societatea sa fie protejata de eventuale decizii discretionare ale unui actionar majoritar,- plan investitional pe termen lung, ambii actionari asumandu-si obligatii financiare egale in asigurarea bugetului clubului pentru urmatorii ani."Modificarea actionariatului subliniaza determinarea si consecventa clubului in asigurarea unei performante financiare - conditie absolut necesara pentru atingerea obiectivelor de performanta sportiva", se mai arata in comunicatul FC Rapid.In varsta de 60 de ani, Liviu Gheorghita Goncea are afaceri in domeniul auto, el fiind om politic si apropiat al primarului Sectorului 1, Dan Tudorache.Dupa falimentul din 2016, echipa Rapid Bucuresti a evoluat in editia 2017-2018 in Liga a IV-a sub denumirea de Academia Rapid. La finalul acelui sezon, dupa obtinerea promovarii in Liga a III-a, societatea SC Fotbal Club Rapid 1923 SA, cea care administreaza gruparea giulesteana, a achizitionat la licitatie, in schimbul a 406.800 de euro plus TVA, marcile, culorile si trofeele clubului aflat in faliment, SC FC Rapid SA.Primul investitor al clubului a fost Victor Angelescu, acesta anuntand la 24 august 2018 ca a preluat 40% din actiunile societatii, ulterior pachetul sau marindu-se la 49%.