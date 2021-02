Decizie radicala in lupta anti-rasism: "E nevoie de actiune, nu de gesturi". Ce vor face jucatorii unei echipe din Anglia

Si atacantul de la Crystal Palace, Wilfried Saha, a luat decizia de a nu mai pune piciorul in pamant inainte de meciuri, desi mai multi jucatori au fost tinta injuriilor rasiste pe retelele de socializare in ultimele saptamani."Vrem sa continuam sa actionam pentru schimbare, dar avem nevoie de lideri politici si retele sociale. Si ne-ar placea sa vedem mai multa actiune decat cuvinte sau gesturi", a explicat Steve Cook.Citeste si: